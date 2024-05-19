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Сегодня, 08:32

Дрозд рассказал о реакции на возможный вызов в свой адрес из поп-ММА

Виктория Кравченко
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Бывший обладатель титула WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд рассказал о том, что может заставить его выйти на ринг.

«Какая-то экстраординарная ситуация, неспортивная. Наподобие, когда на улице к тебе подходит хулиган или грабитель, и если ты его не ударишь, он тебя убьет. Я просто вынужден это сделать. Теоретически, она может случиться. Но чтобы я сам решил вернуться на ринг — не представляю, а вызов какого-то бойца из поп-ММА вызовет у меня улыбку. Скажу: «Спасибо, что вспомнили», — цитирует Дрозда MMA.Metaratings.ru.

Дрозд объявил о завершении карьеры 31 декабря 2017 года. Он являлся чемпионом мира по боксу по версии WBC (2014-2015). За свою карьеру Дрозд провел 41 поединок, 40 из них россиянин выиграл (28 досрочно).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/drozd-rasskazal-kak-otreagiruet-na-vyzov-v-svoi-adres-iz-pop-mma-364316/
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