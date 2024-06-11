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Сегодня, 13:44

Эминов провалил взвешивание, бой с Игнатьевым в силе

Ана Горшкова
Корреспондент
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В Санкт-Петербурге состоялась официальная церемония взвешивания участников 84-го турнира промоушена «Наше Дело», который пройдет 12 июня на КСК «АРЕНА».

Участник соглавного боя вечера, который должен пройти в весе до 68 кг, бывший чемпион AMC Fight Nights Мухаммед Эминов превысил лимит на 950 г. Его соперник Евгений Игнатьев в весе.

По информации MMA.Metaratings.ru, несмотря на перевес Эминова и его плохое состояние, договоренность о бое остается в силе.

Эминов последний бой провел в декабре 2023 года в турнире Naiza FC 55, проиграв Нурбеку Кабдрахманову техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету 16 побед и 2 поражения. В активе Игнатьева 21 победа, 2 поражения и 2 ничьи.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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