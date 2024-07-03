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Сегодня, 00:19

Федерация бокса России дисквалифицировала Рзаева на неопределенный срок

Евгений Козинов
Корреспондент
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В федерации бокса России сообщили, что азербайджанский боец Джавид Рзаев дисквалифицирован на неопределенный срок за оскорбительные высказывания.

«Федерация бокса России применила в отношении бойца спортивную санкцию — спортивную дисквалификацию на неопределенный срок», — приводит ТАСС текст сообщения.

После победы над российским спортсменом Сергеем Приходько азербайджанец с октагона вступил в перепалку с Кулинским, назвав его «русской свиньей». Рзаев также пытался устроить драку, но его остановил ведущий, который заявил, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.

Джавид Рзаев. Боец обозвал оппонента русской свиньей, а затем принялся извиняться. В поп-ММА снова скандал
Источник: https://tass.ru/sport/21257793
ММА
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