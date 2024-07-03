Федерация бокса России попросила Генпрокуратуру проверить бойца Рзаева на экстремизм

Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру по факту оскорбления на национальной почве на турнире по кулачным боям организации Hardcore.

«Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и применила спортивную санкцию в виде спортивной дисквалификации в отношении бойца Рзаева Джавида Сейиди Оглы», — говорится в сообщении.

После победы над российским спортсменом Сергеем Приходько азербайджанец Джавид Рзаев вступил в перепалку с Кулинским, назвав его «русской свиньей». Рзаев также пытался устроить драку, но его остановил ведущий, который заявил, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.