Федерация бокса России временно остановила лицензию лиги Hardcore после скандала

Сегодня, 15:11
Федерация бокса России временно остановила лицензию Hardcore FC после разбирательства по ситуации, произошедшей на одном из турниров лиги 22 мая.
Организация должна устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту. Также Hardcore FC необходимо компенсировать причиненный вред деловой репутации Федерации бокса России.
После победы над российским спортсменом Сергеем Приходько азербайджанец Джавид Рзаев вступил в перепалку с Кулинским, назвав его русской свиньей. Рзаев также пытался устроить драку, но его остановил ведущий, который заявил, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.
Боец обозвал оппонента русской свиньей, а затем принялся извиняться. В поп-ММА снова скандал