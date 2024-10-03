Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Поп-ММА

Сегодня, 15:02

Гаджи Автомат подписал соглашение с Камилом Гаджиевым на бой против футболиста

Telegram Дзен

Российский кулачник Гаджи Автомат и глава Fight Nights Камил Гаджиев подписали соглашение на бой в марте 2025 года.

Гаджи станет хэдлайнером турнира, где в октагоне между собой сойдутся футболисты медиалиги. Соперником Гаджи должен стать действующий сотрудник лиги Сослан Дзалаев, который в 2017/18 годах выступал по ММА в лиге «Колизей» и стал чемпионом Гран-При организации в тяжелом весе. До перехода в штат медиалиги Сослан выступал в командах «Деньги» и «Деньги Рокетов».

Правила предстоящего поединка пока не определены.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Поп-ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Замначальника филиала ВСК объявили в розыск по делу о хищении
Минобрнауки РФ раскрыло подробности изменений перечня вступительных испытаний в вузы
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
РФС не может найти для сборной России соперников на октябрь
Сегодня
Вчера
Неделя