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Сегодня, 20:10

Хадис Ибрагимов: «Я на стороне Hardcore»

Руслан Минаев
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Бывший боец UFC, чемпион Hardcore MMA в тяжелом весе Хадис Ибрагимов отреагировал на заявление Федерации бокса России о лишении лиги Hardcore лицензии на проведение кулачных и боксерских боев.

«Мне неприятно. Для меня Hardcore многое сделал. Много боев провел там. Если будут хорошие предложения, с удовольствием там проводил бы бои. Я на стороне Hardcore. Да, где-то они перебарщивали. Но в основном бойцы. Нельзя же всех контролировать. Логичнее было бы дисквалифицировать бойцов, из-за которых наступают такие последствия. Уверен, что Hardcore справится. В Новосибирске турнир пройдет. У них будет хорошо. Чего им и желаю», — цитирует Ибрагимова MMA.Metaratings.ru.

14 октября Федерация бокса России лишила Hardcore лицензии на проведение боксерских турниров и кулачных боев.

Источник: MMA.Metaratings.ru

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