Hardcore оплатит лечение и постарается организовать поединок бойцу, потерявшему ногу

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Глава лиги Hardcore Анатолий Сульянов высказался о будущем кулачного бойца Эмиля Бахшиева, который в результате автомобильной аварии лишился правой ноги.
«Все твое лечение и многомиллионную реабилитацию, все от первых шагов до лучшего протезирования — мы возьмем на себя.
Да, о главном. У Эмиля теперь есть мечта — прощальный бой. В последний раз подняться в октагон и закрыть свою историю. Но закрыть лишь для того, чтобы начать писать новую. И мы сделаем все, чтобы его мечта стала реальностью", — написал Сульянов в соцсети.
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