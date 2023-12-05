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Сегодня, 21:11

Hardcore оплатит лечение и постарается организовать поединок бойцу, потерявшему ногу

Руслан Минаев
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Глава лиги Hardcore Анатолий Сульянов высказался о будущем кулачного бойца Эмиля Бахшиева, который в результате автомобильной аварии лишился правой ноги.

«Все твое лечение и многомиллионную реабилитацию, все от первых шагов до лучшего протезирования — мы возьмем на себя.

Да, о главном. У Эмиля теперь есть мечта — прощальный бой. В последний раз подняться в октагон и закрыть свою историю. Но закрыть лишь для того, чтобы начать писать новую. И мы сделаем все, чтобы его мечта стала реальностью", — написал Сульянов в соцсети.

Сульянов рассказал, какой поединок может побить исторические рекорды в Hardcore

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