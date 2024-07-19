«Имеля» считает, что Давудов и Акаимов покажут яркий бой на турнире Top Dog 32

Российский кулачный боец Игорь Ионов по прозвищу «Имеля» поделился мнением о бое за титул чемпиона Top Dog в среднем весе между Наимом «Самураем» Давудовым и Тимуром «Доктором» Акаимовым.

«Не думаю, что этот бой будет зрелищным. «Самурай» примет ошибки после первого боя и будет одним джебом работать по воздуху, а кое-где, может быть, и подерется, потому что умеет это делать. «Доктор» может хорошо встретить боковым, который он умело закидывает. Думаю, что пара нокдаунов может залететь в любую сторону, так что посмотрим», — сказал Ионов корреспонденту Vprognoze.ru.

Бой Давудова и Акаимова состоится 20 июля в Уфе и будет соглавным событие турнира Top Dog 32.