Магомедов раскритиковал участие в лигах поп-ММА

Известный тренер и менеджер Магомед Магомедов попросил министра спорта Дагестана Сажида Сажидова закрыть залы для людей, принимающих участие в поп-ММА движениях.

«Почему я говорю про дагестанцев? Потому что мне стыдно за их участие в поп-ММА. Я сам дагестанец и хочу донести до других людей нашей страны, что мы, адекватные дагестанцы не поддерживаем это явление. В определенном медиапространстве кавказский народ травят с русским. Это выгодно только нашим врагам. В этом направлении очень хорошо работают лиги поп-ММА. Они провоцируют агрессию друг к другу.

Я бы хотел обратиться к министру спорта Дагестана Сажиду Сажидову, чтобы таких ребят вообще не пускали в залы. Полностью оставляют это дело и спокойно тренируются или их не пускают в залы. И поставить условия перед тренерами — пустите их в свой зал, закроем зал. Лучше пусть у себя открывают свою арену с названием «Сборище клоунов». И с утра до ночи бьют друг друга ножами. Там пусть собираются, делают все свои дела. Лучше если за пределами страны. Нам это не нужно», — цитирует MMA.Metaratings.ru Магомедова.