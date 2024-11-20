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Сегодня, 12:00

Магомедов признался, что рад чемпионству Top Dog

Камила Абдурахманова
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Чемпион Top Dog в среднем весе, боец ММА Магомед «Черная Кобра» Магомедов прокомментировал победу над Наимом «Самураем» Давудовым.

«У нас с Наимом получилась хорошая пятираундовая драка. Он показал, что не просто так долгое время был чемпионом. После такого тяжелого пятого раунда он вернулся в бой, и мы дрались с ним все пять раундов. Испытываю чувство удовлетворенности после проделанной работы, что все это окупилось. В общем, рад чемпионству», — сказал Магомедов Vprognoze.ru.

16 ноября в Саратове прошел турнир Top Dog 32, главным событием которого стал поединок между Магомедом «Черная Кобра» Магомедовым и Наимом «Самурай» Давудовым. Бой завершился единогласным решением судей в пользу Магомедова, который стал чемпионом организации в среднем весе.

Источник: Vprognoze.ru
Магомед Магомедов

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