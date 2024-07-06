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Магомедов – об азербайджанском бойце Рзаеве: «Накажите по полной программе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Известный российский менеджер и боец ММА Магомед Магомедов отреагировал на скандал с азербайджанским бойцом Джавидом Рзаевым на турнире организации Hardcore.

После победы над российским спортсменом Сергеем Приходько азербайджанец с октагона вступил в перепалку с Артуром Кулинским, назвав его русской свиньей. Рзаев также пытался устроить драку.

«То, что сделал Рзаев, не понравится ни в одной стране, ни в одном городе. Надо, чтобы человек ответил сполна по закону. И это будет большим уроком для других спортсменом и хорошим сигналом для верхушки, чтобы закрыть все эти конторы. С ними не бороться надо, а закрывать. Лучшее наказание, чтобы боец ответил по закону, а потом его депортировали. Сама депортация не является наказанием.

Он будет гулять по ресторанам и отдыхать. Сначала пусть ответит там, где накосячил и потом идет домой. Мы, россияне тоже не идеальны. Кто-то может нарушить закон в другой стране и отбыть наказание там. Потом еще и дома наказать могут. Почему, когда-то нарушает что-то в России, его просто депортируют? Нет, накажите по полной программе. Пусть посидит, пусть заплатит штраф», – цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

4 июля стало известно, что Федерация бокса России пожизненно отстранила Рзаева после инцидента. Кроме того, в Федерации попросили Генпрокуратуру проверить высказывания азербайджанского бойца на экстремизм.

Источник: MMA.Metaratings
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