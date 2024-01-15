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Сегодня, 10:20

Милохин проведет бой по правилам бокса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер по боксу Зорик Степанян, под руководством которого занимается Даня Милохин, рассказал, по каким правилам пройдет первый бой 22-летнего тиктокера.

«Все меня спрашивали: «Даня идет на бои без правил?» Нет, друзья, ну какие бои без правил? Это будет поединок по правилам бокса: три раунда по две минуты. Обычные бои проводятся в формате четырех раундов по три минуты, но тут мы учли уровень бойцов и подстроились под них. Это не выставочный бой, а турнир с сетками. Если Даня одержит победу, то встретится с победителем другой пары. Есть в сетке один боец, с которым я бы очень хотел, чтобы Милохин встретился уже в следующем этапе, но имя его называть не буду. Все думают, что Даня дерется ради хайпа и денег? Нет, для Милохина это прежде всего боевой опыт. Пусть это будет не двенадцать раундов как в профессиональном боксе, а всего лишь три, но это отличная возможность для Дани показать то, чему он за это время научился. Любой боец должен с чего-то начинать, а у Милохина только первый поединок — он молодой пацан», — приводит слова Степаняна Sport24.

Поединок Милохина и Аджмала Хана состоится 16 февраля 2024 года в турнире Alpha Fight Series. Бой станет для российского блогера дебютным в боксе.

Источник: https://sport24.ru/boxing/news-612331-stalo-izvestno-po-kakim-pravilam-budet-dratsya-danya-milokhin-na-turnire-v-dubaye-eto-ne-vystavochnyy-boy
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