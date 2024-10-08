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Поп-ММА

8 октября, 23:09

Минаков поддержал позицию сына Кадырова относительно поп-ММА

Алина Савинова
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Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков заявил, что явление поп-ММА должно отвечать морально-этическим нормам и нести в массы правильные ценности.

«Я разделяю позицию тех, кто за то, чтобы либо поп-ММА соответствовали морально-этическим и спортивным нормам, либо, если они идут в сторону регресса, что-то с ним делать. Нужно продвигать правильные ценности среди нашей молодежи — ни в коем случае не низменные и хамские. К сожалению, в последние два-три десятилетия самые плохие качества человека делали его внешне успешным. Хотя, на самом деле, это неправильно. И в этой части я поддерживаю Ахмата Кадырова. Но надо вести большую разъяснительную работу, в том числе должна быть цензура на телевидении. А так, поп-ММА имеет место быть как явление, но оно должно соответствовать морально-этическим нормам», — цитирует Минакова «Газета.Ru».

Ранее министр физкультуры и спорта Чеченской Республики, сын главы региона Рамзана Кадырова Ахмат призвал уроженцев республики не участвовать в поп-ММА. По его мнению, деятельность и поведение чеченских бойцов поп-ММА на ринге и за его пределами порочат честь чеченского народа и его веру.

Источник: Газета.Ru
Виталий Минаков

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