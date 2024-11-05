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Сегодня, 17:12

Павел Шульский бросил вызов Гаджи Автомату

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Экс-чемпион лиги «Наше Дело» Павел Шульский бросил вызов Гаджи Автомату.

Бойцы уже дрались между собой — в 2020-м победу единогласным решением судей одержал Автомат. Шульскому четыре раза отсчитывали нокдаун.

«Нам пора поставить точку в противостоянии, времени прошло очень много. Мы оба ветераны кулачных боев, стоит показать, что такое настоящий жесткий бой: с нокдаунами, но думаю, что в этот раз с нокаутом, где руку поднимут мне», — сказал Шульский.

Гаджи 9 ноября проведет поединок против Олега Фомича на турнире RCC Hard 11.

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