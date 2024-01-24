Появилось видео состояния бойца ММА Зайналова после падения с 10-го этажа

Появилось видео, на котором запечатлен российский боец Магомед «Веном» Зайналов после падения с 10-го этажа в Ростове-на-Дону.

Видео опубликовал Telegram-канала SHOT. Осторожно: жесткие кадры — не рекомендуем смотреть видео впечатлительным людям.

Отмечается, что 24-летнему спортсмену спасло жизнь то, что он упал на машину. На данный момент Зайналов находится в реанимации.

2 февраля боец должен был провести поединок против Эдуарда Кузьминова. В последнем поединке Зайналов досрочно уступил Захару Амои по прозвищу Езид. Бой проходил в кулачной лиге Hardcore FC.