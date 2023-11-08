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Сегодня, 14:24

RCC решит проблемы Гаджи Автомата со здоровьем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава RCC Hard Николай Клименко заявил, что решение Гаджи Автомата о завершении карьеры было эмоциональным. В ближайшее время боец и представители лиги найдут совместное решение проблем со здоровьем бойца. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях.

«Видел, что Гаджи Автомат заканчивает карьеру. Я думаю, что это эмоциональное решение. Безусловно, семья всегда будет на первом месте для каждого из нас. Но, я надеюсь, что мы в ближайшее время увидимся с Гаджи и его командой и примем решение, как RCC Hard может помочь своему бойцу в этой ситуации. Гаджи, спокойно восстанавливай здоровье, а с остальным разберемся вместе», — сказал Клименко.

Отметим, что 18 ноября в Екатеринбурге пройдет четвертый турнир лиги RCC Hard, главным поединком которого станет встреча Дауда Стхански против Валерия Мясникова. Стахнски является давним другом Гаджи Автомата.

Ранее Гаджи Автомат объявил о завершении карьеры

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