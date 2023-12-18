Стал известен файт-кард турнира TOP DOG 26

Сегодня, 16:40
23 декабря в Москве в УСК «Крылья Советов» состоится турнир по кулачным боям TOP DOG 26. В главном бою вечера чемпион мира по панкратиону Сергей «Кратос» Калинин встретится с Тимуром «Доктором» Акаимовым. Победитель этого поединка сразится с чемпионом в среднем весе Наимом «Самураем» Давудовым.
Аян «Ильич» Иргит — Камал «Камикадзе» Гасанов
Хусрав «13-й район» Зоидов — Никита Севостьянов
Александр «Жесткий» Великдус — Василий «Jambo» Капустин
Давид «Пулемет» Оганесян — Матин «Торнадо» Шаропов
Сергей «Коуч» Марченко — Виктор «Боец из морга» Боронин
Иван «F1» Абрамов — Дмитрий Спивак
Александр «Череп» Деревянко — Сергей Макаров
Виталий «Эншент» Старых — Иван «Панчер» Майданчук
Адилжан «Адос» Сандибеков — Наби «Ганнибал» Гаджиев
Павел «Берсерк» Шелест — Суламбек «Алый Зверь» Шахгириев
Иса «Тандовский» Исаев — Алексей «Мельник» Мельников
Тимур «Доктор» Акаимов — Сергей «Кратос» Калинин
Турнир начнется в 19.00 по московскому времени.