Стали известны участники второго турнира Hardcore HFC MMA в Казахстане

Сегодня, 17:30
Hardcore HFC MMA объявила имена участников второго турнира организации в Казахстане.
Главным событием вечера станет поединок за титул «BHF» и звание главной медиа-звезды
индустрии единоборств между Муратбеком Касымбаем, известным как «Казахский терминатор», и Диего Брандао, действующим чемпионом HFC MMA, экс-бойцом UFC и победителем шоу The Ultimate Fighter.
Второе важное событие — бой между экс-чемпионом Дмитрием Климовым и Дамиром Исмагуловым. Также пройдет реванш за титул чемпиона в легком весе между Фазлиддином «Карим» Мадрахимовым и Тагиром Хибиевым.
Hardcore HFC MMA пройдет 13 июля в Казахстане.
Полный кард стадионного турнира:
Диего Брандао — Муратбек Касымбай
Дмитрий Климов — Дамир Исмагулов
Тагир Хибиев — Фазлиддин Мадрахимов
Убайдула Тагиров — Шамиль Рамазанов
Бекхан Мальсагов — Карим Рузбакиев
Андрей Ялымов — Магомедрасул Магомедов
Хамзат Магомадов — Алишер Габдулин (чемпион Octagon)