Стало известно, с кем подерется Никулин вместо арестованного Самброса

Боец Тимур «Архангел» Никулин 6 ноября в Сочи проведет боксерский поединок в полутяжелом весе против Ибрагима «Никархо» Исламова.

У Никулина в третий раз меняется оппонент по этому бою. Изначально он должен был встретиться с Зелимханом «Пулеметчиком» Дукаевым, но боец не был допущен по медицинским показателям, далее соперником был назначен Кирилл Самброс. Но его 2 ноября задержали с неизвестным веществом в Москве.

Бой Никулина и Исламова пройдет в рамках турнира «Вечер бокса», организованного при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

«Вечер бокса» возглавит поединок в среднем весе между экс-регулярным чемпионом WBA россиянином Раджабом Бутаевым и олимпийским чемпионом-2016 Фазлиддином Гаибназаровым из Узбекистана.

Турнир пройдет 6 ноября в Сочи на площадке «RED ARENA» в игорной зоне «Красная Поляна».