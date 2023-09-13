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Тайгибов — о поведении Чурчаева: «Каждый ответственен сам за себя»

Алина Савинова
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Полуфиналист Гран-при ACA в полулегком весе Курбан Тайгибов считает, что поведение бойца поп-ММА Шовкала Чурчаева не бросает тень на профессиональных бойцов ММА.

«Он ни на кого тень не бросает. Если он сам сделал что-то неправильно, он сам за это отвечает. Если я боец и кто-то еще боец, который что-то сделал, я не должен отвечать за его поступки. Нормальные люди понимают, что каждый ответственен сам за себя. Те кипиши, которые происходят, никак на мне не сказываются», — цитирует Тайгибова MMA.Metaratings.ru.

31 августа в ТРЦ «Ривьера» в Москве во время пресс-конференции промоушена «Наше дело» произошла массовая драка между бойцами и зрителями. Сообщалось, что драку устроила команда Чурчаева.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров поручил депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову оказать содействие в разбирательстве в деле о массовой драке с участием 24-летнего бойца поп-ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/taigibov-churchaev-sam-otvechaet-za-svoi-postupki-284035/
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