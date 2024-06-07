Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
Поп-ММА

Сегодня, 09:59

Никулин: «Я знал, что поединок между Чурчаевым и Мамиевым не состоится»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Боец поп-MMA Тимур Никулин поделился мыслями о срыве поединка между Шовхалом Чурчаевым и Аловсетом Мамиевым.

«Я не поехал на турнир Hype FC. Изначально знал, что поединка между Чурчаевым и Мамиевым не будет. Я поспорил со своим другом на хорошую «поляну». Был уверен, что именно зрители сорвут этот поединок. До боя это так и не дошло. Друг меня Вангой назвал. Шовхал записывает истории из Кофемании, Аловсет несерьезно к этому относится», — приводит слова Никулина MMA.Metaratings.ru.

2 июня на турнире Hype FC должен был состояться поединок между Чурчаевым и Мамиевым. Но в последний момент Мамиев отказался выходить на бой, сославшись на большое количество посторонних людей в зале.

Источник: MMA.Metaratings.ru
ММА
0
Поп-ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Николич подписал контракт с ЦСКА на два сезона
Муж белорусской легкоатлетки Арзамасовой каждый день бегает марафоны ради спасения дочери
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
«Локомотив» озолотит Радулова, Мичков не уедет в «Филадельфию». Главные трансферные новости КХЛ на 6 июня
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Никулин: «Я бы с радостью подстраховал бой между Исмаиловым и Минеевым»