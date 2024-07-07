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Сегодня, 01:15

Абдурозик не дождался Хасбика и вышел в ринг. А после боя обвинил соперника в грязной игре

Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Отдел единоборств «СЭ»
Абдурозик.
Фото Соцсети
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Бой маленьких людей все-таки состоялся.

Вечером 6 июля в Дубае состоялся турнир промоушена Social Knockout, в рамках которого прошел поединок между Абдурозиком и Эрали Байкобиловым. У обоих есть заметная проблема со здоровьем: в раннем возрасте они перестали расти и сейчас, будучи взрослыми людьми, страдают от недуга, который принято называть карликовостью.

Эрали Бойкобилов, Хамзат Чимаев и&nbsp;Абдурозик. Абдурозик обошелся без Хасбика. Маленький певец проведет бой с узбекским блогером

Абдурозик прославился в родном Таджикистане как исполнитель поп-музыки: самый известный его хит Pyar собрал 36 миллионов прослушиваний на YouTube. После конфликта с Хасбиком таджикский артист стал известен в России и по всему миру: его начали приглашать на бойцовские турниры, в том числе он был гостем на UFC и мероприятиях Федерации бокса России.

Эрали — менее известный персонаж, у него «всего лишь» 1,5 миллиона подписчиков в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ, — Прим. «СЭ»), что немного на фоне 8,3 миллиона у Абдурозика. Эрали занимается боксом и общается со спортсменами — у некоторых он даже был секундантом.

Поединок Абдурозика и Эрали прошел всю дистанцию, а победитель в бою объявлен не был из-за выставочного характера боя. При этом по окончании встречи Абдурозик обвинил соперника в нарушении правил.

«Все, что он сделал — это ударил меня в затылок, возмущался Абдурозик. — Если он думает, что победил, то нет. Ноль, зеро. Я хотел шесть раундов, а он хотел только три. Реванш? Они должны мне хорошо заплатить, потому что я сделал Эрали известным».

Хасбулла Магомедов (Хасбик)
ММА
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