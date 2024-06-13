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Сегодня, 15:20

Абдурозик обошелся без Хасбика. Маленький певец проведет бой с узбекским блогером

Абдурозик проведет бой с узбекским блогером
Отдел единоборств «СЭ»
Эрали Бойкобилов, Хамзат Чимаев и Абдурозик.
Фото Соцсети
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Бой года.

Разговоры о поединке российского блогера Хасбуллы Магомедова и таджикского певца Абдурозика ходили несколько лет, но в последнее время стало очевидно, что Хасбику это неинтересно. А вот Абдурозик от цели выйти в ринг не отказался — промоушен Social Knockout анонсировал его поединок с узбекским блогером Эрали Бойкобиловым.

У Хасбика, Абдурозика и Эрали схожая, если не идентичная, проблема со здоровьем: в раннем возрасте парни перестали расти и сейчас, будучи взрослыми людьми, страдают от недуга, который принято называть карликовостью.

Абдурозик прославился на родине как исполнитель поп-музыки: самый известный его хит Pyar собрал 36 миллионов прослушиваний на YouTube. После конфликта с Хасбиком таджикский артист стал известен в России и по всему миру: его начали приглашать на бойцовские турниры, в том числе он был гостем на UFC и мероприятиях Федерации бокса России.

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Эрали — менее известный персонаж, он с Хасбиком никак не связан. У Бойкобилова «всего лишь» 1,5 миллиона подписчиков в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ. — Прим. «СЭ»), что немного на фоне 8,3 миллиона у Абдурозика. Эрали занимается боксом и общается со спортсменами — у некоторых он даже был секундантом.

Бой Абдурозика и Эрали можно было предугадать еще в январе 2022-го: оппоненты немного потолкались в ринге во время чемпионата Азии среди боксеров до 22 лет в Ташкенте.

Абдурозику 20 лет, а его сопернику — всего 15. Несмотря на это, Эрали заметно крупнее таджикского певца. Поединок состоится 6 июля в Дубае на Coca Cola Arena, а цены за билет варьируются от 150 дирхам (3600 рублей) до 250 дирхам (6000 рублей). По каким правилам пройдет поединок, организаторы не уточняют.

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