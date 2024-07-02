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Скандалы

Сегодня, 19:45

Боец обозвал оппонента русской свиньей, а затем принялся извиняться. В поп-ММА снова скандал

Боец поп-ММА назвал зрителя русской свиньей
Отдел единоборств «СЭ»
Боец Джавид Рзаев
Джавид Рзаев.
Фото скриншот из трансляции
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Джавид Рзаев пообещал впредь обойтись без грязи.

Очередной скандал случился на турнире промоушена Hardcore FC. Сразу после трехраундового кулачного поединка между Сергеем Приходько по прозвищу Самарский Конор и Джавидом Рзаевым, известным как Костюм из Дубая, последний залез на канаты, кинул в зал капу и начал оскорблять одного из зрителей.

«Ты маленькая сучка здесь, понял? Ты лохом был по жизни, лохом и останешься. Ты — русская свинья. Ты — свинота. Ты срешь там, где ешь», — кричал Рзаев. Как оказалось, он обращался к другому бойцу Hardcore, Артуру Кулинскому по прозвищу Акаб. Кулинский опешил от слов Рзаева и предложил разобраться на улице, но Рзаев выходить из ринга не стал.

После того как страсти улеглись, Рзаева отчитал основатель лиги Анатолий Сульянов: «Джавид, как ты сейчас сказал? Никто не имеет права трогать здесь мать, религию и нацию! Ни одну нацию никто не имеет права здесь трогать! Это ваш трэшток, это ваш хайп, ваш шум, это между вами. Но трогать народ я не позволю никому — ни свой, ни чужой. Извинись перед ним за это!»

Рзаев признал ошибку: «Артур, я извиняюсь перед тобой. И вообще, что я сказал — неправильно, я извиняюсь. Я не прав был, извини». Кулинский принял извинения, подчеркнув, что за слова Костюм из Дубая ответит в бою.

Позже судьи огласили решение и признали Рзаева победителем в поединке против Самарского Конора. После оглашения результата Рзаев в микрофон еще раз извинился перед Кулинским и пообещал болельщикам впредь обойтись без грязи. Также Рзаев опубликовал извинения в соцсетях, заявив, что не хотел оскорбить русский народ, а сам считает себя его частью.

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«Добрый день, дорогие друзья! Я хотел бы в первую очередь извиниться перед всеми жителями нашего многонационального государства за тот инцидент, который произошел после моего последнего боя. Я ни в коем случае не хотел задеть и обидеть чувства русского народа. Я был на эмоциях после сложного проведенного боя, мой мозг и язык не совладали с моими нервами.

Я виноват и раскаиваюсь за то, что все это было сказано на всеобщее обозрение. Подчеркну: это только конкретное отношение к конкретному человеку, и ни в коем случае не к русскому народу. Я прошу меня простить. Я с раннего детства живу в России, люблю и уважаю традиции русского народа, я являюсь гражданином Российской Федерации, у меня множество русских друзей. Я сожалею, что многими воспринято это как оскорбление русского народа, частью которого являюсь и я. Искренне прошу меня понять и простить меня за сказанные мной слова".

29-летний Джавид Рзаев — боец с азербайджанскими корнями, родился в российском городе Энгельсе. Рзаев стал известен благодаря поединкам в YouTube-промоушенах. Всю карьеру он выступает в лиге Hardcore на голых кулаках, где одержал три победы и потерпел три поражения. Рзаев одолел Магомеда Зайналова, Владимира Полозова и Святослава Коваленко, а уступил Джахару Мажидову, Михаилу Долгополову и Андрею Чеботареву. Еще один бой Костюм из Дубая провел по правилам бокса — поединок против Анатолия Надратовского завершился вничью.

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