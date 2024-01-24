Боец поп-ММА упал с 10-го этажа и выжил. Он пытался спасти своего кота

Магомеда Зайналова спас чужой автомобиль.

Боец Hardcore MMA Магомед Зайналов по прозвищу Веном упал с 10-го этажа. Об этом сообщил другой представитель лиги, Эдуард Кузьминов, который должен был провести поединок с Зайналовым 2 февраля.

«Утром мне поступили печальные новости, — сказал Кузьминов в соцсетях. — Магомед Зайналов упал с 10-го этажа и сейчас находится в реанимации. 2 февраля у нас должен был проходить бой. Я молился, чтоб я выиграл в этом бою. Теперь понимаю, что вообще пофигу на эти бои. Хочу помолиться за Венома, чтобы у него было все хорошо и он восстановился. Давайте все помолимся за него. Все в жизни бывает, жизнь скоротечна. Дай бог, чтобы все было хорошо».

Как и сказал Кузьминов, сейчас Веном находится в реанимации. Телеграм-канал SHOT опубликовал кадры первых минут после падения 24-летнего бойца — жизнь ему спасло приземление на автомобиль. Отмечается, что хозяин испорченного Nissan X-Trail, на который приземлился Зайналов, планирует подавать на него в суд, потому что происшествие не является страховым случаем.

Как сообщает Mash, причиной падения стал кот Зайналова, которого боец пытался спасти. По словам жены Магомеда, домашнее животное в съемной квартире они завели недавно. Вчера вечером животное выскочило на балкон и оказалось на водостоке. Зайналов потянулся за ним, но сорвался и упал. Отмечается, что у Зайналова переломы ног и тазовой кости.

Менеджер бойца Виталий Тарасов сообщил, что в данный момент жизни его клиента ничего не угрожает, а лига Hardcore MMA, где в последние годы выступал Зайналов, помогла финансово.

«Операции сделаны, он в стабильном состоянии, — сказал Тарасов «РБ Спорт». — Врачи говорят, что жизни ничего не угрожает. Жить будет. Как уже озвучивал, повреждены ноги и таз. Впереди Магомеда ждет полное восстановление. Лига сразу включилась, отправили и от себя деньги, и помогли организовать сбор средств на своих площадках. Сейчас ждем новости от врачей и от самого Магомеда, думаю, он скоро выйдет на связь».

Магомед Зайналов выступает в Hardcore с 2021 года. Чуть больше чем за два года он провел 15 поединков по разным правилам, выиграл четыре из них, один свел вничью, а 10 проиграл. В профессиональном ММА-рекорде Венома — пять побед и девять поражений.