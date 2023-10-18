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Ильяс Якубов снова устроил беспредел. За «нежданчик» и атаку со спины его дисквалифицировали на полгода

Отдел единоборств «СЭ»
Ильяс Якубов.
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Очередной атакуэйшн.

Ильясу Якубову не нужен Шовхал Чурчаев, чтобы устраивать потасовки и попадать в скандалы. Еще недавно Якубов ссорился в соцсетях с Эдуардом Вартаняном, а теперь отметился на кулачном турнире Hardcore FC.

Сразу после поединка между Торнике Токогазом Сванидзе и Джахаром Воином Ауха Мажидовым, победу в котором нокаутом одержал Сванидзе, Якубов вошел в ринг и начал что-то внушать победителю боя. Сванидзе попытался ответить, но не успел закончить фразу, как Якубов неожиданно пробил ему лбом в переносицу. При этом бойцы в начале разговора пожали руки — вряд ли Токогаз ожидал удара.

Вячеслав Дацик. Дацик проиграл чеченскому бойцу. Якубов весил на 28 кг меньше, но справился с Рыжим Тарзаном

Сотрудники охраны разняли драку и вывели Якубова за пределы ринга, но Ильяс не мог успокоиться: он зашел с другой стороны и попытался атаковать Сванидзе со спины через канаты. По словам Токогаза, Якубов ударил его сразу после слов «тормози, брат». Вероятно, Якубову не понравилось чрезмерно эмоциональное празднование Сванидзе после нокаута, так как Ильяс находится в дружеских отношениях с Мажидовым.

После того как Сванидзе подняли руку и боец сказал слова благодарности (в том числе сопернику, за которого заступался Якубов), микрофон взял глава Hardcore Анатолий Сульянов и сообщил, что запланированный бой Ильяса в лиге отменен. Но это не все санкции, которые наложили на Якубова, — он также отстранен от участия во всех конференциях и турнирах Hardcore Media сроком на шесть месяцев.

При этом сам Якубов вряд ли сильно расстроен, ведь отстранение не распространяется на другие организации, и бой Ильяса 27 октября на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» никто не отменял. Там Якубов подерется с Вячеславом Василевским по правилам бокса в перчатках для ММА, а бой пройдет по формуле три раунда по три минуты.

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