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Сегодня, 15:59

Трамп выдвинул жену основателя рестлинг-промоушена WWE на пост министра образования США

Владислав Маслов
Корреспондент
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Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру супругиоснователя рестлинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Винса Макмэна Линды на пост министра образования страны.

Линде Макмэн 76 лет, она находится в браке с Винсом с 1966 года. Также Макмэн является тещей популярного рестлера Triple H (настоящее имя — Пол Майкл Левек).

С 1980 по 2009 год она являлась генеральным директором WWE и неоднократно принимала участие в мероприятиях промоушена, лично появляясь на ринге.

«Линда будет использовать свой многолетний опыт лидерства и глубокое понимание как образования, так и бизнеса, чтобы расширить возможности следующего поколения американских студентов и работников. И сделать Америку страной номер один в сфере образования в мире. Мы вернем образование в Штаты, и Линда возглавит этот процесс», — цитирует Трампа CNN.

С 2017 по 2019 Макмэн была администратором Управления по делам малого бизнеса во время первого президентского срока Трампа (2016-2020). Кроме того, она работала в предвыборном штабе политика.

За свою политическую карьеру Макмэн дважды безуспешно баллотировалась в Сенат США от штата Коннектикут, проиграв в 2010 и 2012 годах. Семья Макмэн является давним спонсором Республиканской партии страны.

Источник: CNN
Дональд Трамп

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