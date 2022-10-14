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Единоборства / ММА

Скандалы

Сегодня, 14:25

Призер Олимпиады Носов подозревается в избиении. Экс-депутата Госдумы могут объявить в розыск

Отдел единоборств «СЭ»
Дмитрий Носов.
Фото Соцсети
Дмитрий Носов.
Фото Соцсети
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Сообщается, что причиной конфликта стали деньги.

У бывшего депутата Госдумы и призера Олимпийских игр-2004 Дмитрия Носова возникли проблемы за границей. В интернет попал ролик со скрытой камеры, на котором видно, как известный дзюдоист поднимает руку на собственного подчиненного — сотрудника гостиницы на Бали.

По информации Telegram-канала Mash, Носов приобрел часть гостиницы, а также несколько школ серфинга в 2020 году. Инцидент произошел в августе 2022-го, когда он применил силу к работнику за отказ открыть сейф с деньгами. В сейфе хранились общие средства, но другой владелец запретил сотруднику открывать его для других партнеров. Такое решение разозлило Носова, и в результате возник конфликт.

Дмитрий Носов. Фото Соцсети
Дмитрий Носов.
Фото Соцсети

Сообщается, что призер Олимпиады должен одному из совладельцев более 23 тысячи долларов на ремонт — изначально все оплатил один из партнеров, который решил выйти из бизнеса. Мужчины договорились, что он оплатит ремонт из своего кармана, а Носов и третий совладелец вернут средства позже.

После избиения сотрудника Носову запретили ведение бизнеса в Индонезии. Отмечается, что призера Олимпиады могут объявить в розыск в этой стране, а от допроса Дмитрий успел сбежать.

Дмитрий Носов. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Дмитрий Носов. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

Носов получил всероссийскую известность после бронзовой медали Олимпийских игр в Афинах. Награду он взял со сломанной рукой: перелом случился в полуфинале после броска в исполнении грека Илиаса Илиадиса. Несмотря на уговоры врачей отказаться от боя за бронзу, Носов вышел на ковер и победил азербайджанца Мехмана Азизова.

Также Носов основал общественное движение «Антидилер», занимающееся борьбой с употреблением и распространением наркотиков. В рамках одной из акций на концерте в Красноярске был задержан рэпер Гуф. История получилась настолько скандальной, что в партии ЛДПР, которую представлял Носов, заявили, что не имеют к ней никакого отношения. Позже Дмитрия исключили из ЛДПР за, как сообщалось на официальном сайте, «утрату связи с партией» и увлечение собственным пиаром".

Олимпиада
Дмитрий Носов
дзюдо
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