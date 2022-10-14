Призер Олимпиады Носов подозревается в избиении. Экс-депутата Госдумы могут объявить в розыск

Сообщается, что причиной конфликта стали деньги.

У бывшего депутата Госдумы и призера Олимпийских игр-2004 Дмитрия Носова возникли проблемы за границей. В интернет попал ролик со скрытой камеры, на котором видно, как известный дзюдоист поднимает руку на собственного подчиненного — сотрудника гостиницы на Бали.

По информации Telegram-канала Mash, Носов приобрел часть гостиницы, а также несколько школ серфинга в 2020 году. Инцидент произошел в августе 2022-го, когда он применил силу к работнику за отказ открыть сейф с деньгами. В сейфе хранились общие средства, но другой владелец запретил сотруднику открывать его для других партнеров. Такое решение разозлило Носова, и в результате возник конфликт.

Дмитрий Носов. Фото Соцсети

Сообщается, что призер Олимпиады должен одному из совладельцев более 23 тысячи долларов на ремонт — изначально все оплатил один из партнеров, который решил выйти из бизнеса. Мужчины договорились, что он оплатит ремонт из своего кармана, а Носов и третий совладелец вернут средства позже.

После избиения сотрудника Носову запретили ведение бизнеса в Индонезии. Отмечается, что призера Олимпиады могут объявить в розыск в этой стране, а от допроса Дмитрий успел сбежать.

Дмитрий Носов. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ» Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

Носов получил всероссийскую известность после бронзовой медали Олимпийских игр в Афинах. Награду он взял со сломанной рукой: перелом случился в полуфинале после броска в исполнении грека Илиаса Илиадиса. Несмотря на уговоры врачей отказаться от боя за бронзу, Носов вышел на ковер и победил азербайджанца Мехмана Азизова.

Также Носов основал общественное движение «Антидилер», занимающееся борьбой с употреблением и распространением наркотиков. В рамках одной из акций на концерте в Красноярске был задержан рэпер Гуф. История получилась настолько скандальной, что в партии ЛДПР, которую представлял Носов, заявили, что не имеют к ней никакого отношения. Позже Дмитрия исключили из ЛДПР за, как сообщалось на официальном сайте, «утрату связи с партией» и увлечение собственным пиаром".