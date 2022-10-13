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Единоборства / ММА

13 октября, 22:50

«Спасаем жизни по обе стороны». Босс мирового дзюдо объяснил, почему не хочет отстранять Россию

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.
Фото Global Look Press
По его словам, Федерация дзюдо России сама отказалась от выступления на ЧМ-2022.

В марте 2022 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под нейтральным статусом, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В сентябре исполнительный комитет IJF все же отстранил россиян и белорусов — представителям этих стран запретили соревноваться до января 2023 года.

Однако вчера на портале Inside the Games вышло интервью с президентом IJF Мариусом Визером, в котором он подчеркнул, что организация поступила правильно, когда не забанила Россию и Белоруссию весной. Визер полагает, что, если бы российским дзюдоистам не разрешили участвовать в соревнованиях, их бы призвали в армию.

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«Наказывать спортсменов из-за сложившейся ситуации для меня не выход, — приводит слова Визера Inside the Games. — Решение заключается в том, чтобы позволить им попытаться построить мост с международным сообществом. Этот мост должен быть восстановлен, и для меня спорт — единственный потенциальный способ сделать это в сложной ситуации. Наказание российских спортсменов жесткое, потому что многие служат в армии и полиции, и они решили заниматься спортом, а не идти на фронт. Значит, наказывая их, мы отправляем их туда (на фронт). Не наказывая их, мы спасаем жизни по обе стороны».

Мариус Визер — бывший румынский дзюдоист, который возглавил IJF в 2007-м. В СМИ не раз говорилось о его хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Визер состоит в фонде Росконгресс — крупнейшем организаторе событий в области культуры в России.

При этом Визер в том же интервью Inside the Games сделал неожиданное заявление. По его словам, федерации дзюдо России и Белоруссии сами отказались от участия на чемпионате мира в Ташкенте, из-за чего их сборные были отстранены до января 2023-го. Чемпионат мира стартовал 6 октября, а завершился 13-го.

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О том, что сборная России не выступит на ЧМ, стало известно 20 сентября. Об этом в интервью ТАСС сообщил бывший президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов (29 сентября на этом посту его сменил Сергей Соловейчик). Тогда он сказал следующее: «В чемпионате мира мы участия не примем. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) касается всех российских спортсменов, не только сборной России по дзюдо».

Причем в июне команды России и Белоруссии выступили в нейтральном статусе на турнире «Большого шлема» в монгольский столице Улан-Баторе. Их допустили к соревнованиям, невзирая на ультиматум Федерации дзюдо Украины о бойкоте турнира, если в нем даже без флага и гимна примут участие россияне и белорусы.

Вопрос, почему россиян и белорусов не оказалось на чемпионате мира, по-прежнему остается открытым: слова Визера нуждаются в пояснении.

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