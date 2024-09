«Кинопоиск» эксклюзивно покажет армфайт-турнир King of the table 12 с участием Артема Морозова

28 сентября в Дубае состоится турнир King of the table 12 с участием Девона Ларратта, Леонидаса Арконы, Артема Морозова и других звезд армрестлинга. Начало трансляции — в 20.00 по московскому времени.

В рамках партнерства «Кинопоиска» и компании Core Sports, которое стартовало в январе 2024 года, онлайн-кинотеатр эксклюзивно покажет 12-й турнир промоушена King of the table.

Главное событие вечера — суперматч на левых руках между одним из самых заслуженных армрестлеров мира 49-летним Девоном Ларраттом и обладателем титула «Сильнейший человек Германии» Леонидасом Арконой. Девон Ларратт — живая легенда армрестлинга, он начал профессиональную карьеру в 1999-м, в год рождения Арконы. Несмотря на молодость оппонента, в их схватке фаворитом считается именно Ларратт. Атлеты будут бороться в весовой категории свыше 115 кг.

Также в карде турнира выступит сын Девона — Оден Ларратт, 19-летний армфайтер, который считается восходящей звездой спорта. Оден продолжает дело не только отца, но и матери — Джоди Ларратт также выступала по правилам армрестлинга. Соперник Одена — бодибилдер и блогер Ха Дже-Ён по прозвищу Корейский Халк.

Казахстанский спортсмен Артем Морозов планировал дать реванш поляку Алексу Курдече. Однако Курдеча в ходе подготовки к схватке получил травму и выбыл. Его земляк Камил Яблонски выйдет на замену, схватка пройдет на правых руках в супертяжелом весе. Ранее Морозов дважды одерживал победу на турнирах серии King of the table, один поединок признан несостоявшимся из-за травмы соперника.

Полный кард турнира:

Кацпер Синица vs Недалин Христов (правши)

Оден Ларратт vs Ха Дже-Ён (правши)

Сергей Калиниченко vs Георгий Цветков (правши)

Роб Виджент vs Нугзари Чикадзе (правши)

Камил Яблонски vs Артем Морозов (правши)

Девон Ларратт vs Леонидас Аркона (левши) — главное событие

В 2024 году онлайн-кинотеатр покажет на территории России не менее восьми турниров серий King of the table и East vs West. Трансляции доступны в разделе «Спорт» с подпиской «Яндекс Плюс».