Харитонов красиво вернулся после долгого простоя: он избил бразильца уже в первом раунде

Следующий бой — уже через месяц.

26 августа во Владивостоке на «Фетисов Арене» состоялся турнир Modern Fighting Pankration 241, в главном событии которого российский боец Сергей Харитонов встретился с бразильцем Роджерсом Соузой.

Харитонов провел первый поединок после простоя более чем в полтора года. Последний бой по правилам смешанных единоборств он провел в январе 2022-го против кикбоксера Тайрона Спонга на турнире Eagle FC 44 в Майами. Тогда россиянин победил техническим нокаутом уже в первом раунде. После этого Сергей выступил еще раз: в марте он сразился с Маликом Скоттом по правилам бокса и победил единогласным решением судей.

34-летний Соуза по прозвищу Тигр выступал почти во всех известных российских промоушенах — от М-1 до АСА. Он проиграл нокаутом многим россиянам, в их числе Александр Солдаткин, Алихан Вахаев, Кирилл Корнилов и Сергей Билостенный. Из громких имен победить удалось разве что Владимира Дайнеко на турнире S-70. Но самым известным оппонентом бразильца был не россиянин, а француз. В 2017 году Роджерс встретился с пока неизвестным Сирилом Ганом в рамках промоушена ТКО и уступил в конце первого раунда.

Бой против Харитонова тоже закончился быстро. С первых секунд Сергей был нацелен на нокаут и здорово уклонялся от контратак бразильца, а на третьей минуте у россиянина прошел джеб, который прилетел точно в подбородок соперника. Соуза упал, Сергей забрался на него, но развить успех не смог — бразилец выжил. Но ненадолго: когда судья поднял бойцов в стойку, Харитонов быстро уронил соперника еще раз и добил его за минуту до сирены.

После этой победы еще одного длительного простоя у 43-летнего Сергея не предвидится: уже 23 сентября ему предстоит поединок против крепкого бразильца Тиаго Кардосо на турнире ММА Series 22. А вот в Bellator мы Десантника, похоже, больше не увидим: лига исключила его из ростера, если верить официальному сайту.