Уничтожение за 7 секунд и дикие финиши из Польши. Топ-10 самых жестких нокаутов недели

Сегодня, 17:00
Красивых нокаутов не бывает много, но мы собрали только 10 самых крутых. Здесь и невероятный удар по печени от Романа Копылова, и удивительные перформансы из Польши, которые вы, скорее всего, пропустили.
На турнире Fury FC 83 в Оклахоме непобежденный (7-0) Смит сошелся с соперником, который проиграл почти половину из проведенных поединков (12-11). До этого поединка Смит два боя подряд выиграл решением судей, хотя ранее все бои выигрывал в первом раунде. Победой над Гриннеллом он напомнил, что считается опасным нокаутером.
Бой закончился всего за 61 секунду: после нескольких неудавшихся проходов в ноги Джейкоб выдал двойку из правого прямого и левого бокового. Удары не выглядели чересчур тяжелыми, но после них Гриннелл приземлился лицом на канвас. Смит же поставил финальную точку, сделав сальто назад.
На том же ивенте случился еще более быстрый нокаут. В поединке Шейна Райта (2-2) и Хьюстона Ноула (0-2) все закончилось за семь секунд, причем бой прошел в более тяжелых перчатках и учитывался как любительский. Сразу после того как бойцы сблизились, Райт выбросил левый прямой, а после него — правый. Второй удар получился намного мощнее, и соперник рухнул на канвас.
Этот нокаут на турнире АСА Young Eagles в Ростове тоже получился невероятно оперативным, пусть и продлился на несколько секунд больше, чем предыдущий. Россиянин Адам Мусаев дебютировал в профессионалах против бойца из Таджикистана Фирдавса Бобокова (2-4) и закончил поединок за 10 секунд.
Мусаев подловил соперника на контратаке. Когда Бобоков выбросил оверхенд, дебютант провел апперкот точно в подбородок, благодаря которому уронил таджикского бойца, а затем добил его. Кстати, на этом же турнире еще один необычный финиш выдал почти полный тезка победителя: боец Адам Масаев задушил соперника «багги чоуком».
В главном событии турнира LFA 167 в Нью-Йорке Девин Смит (10-3) быстро расправился с Джонатаном Пирсмой (6-2). Смит однажды пробовал попасть в UFC через претендентскую серию Даны Уайта, но проиграл решением. После такого поединка на него могут снова обратить внимание.
В конце первой минуты Девин пошел вперед, делая обманные движения руками, которые явно смутили соперника. Когда Смит это заметил, он выкинул хай-кик с разворота, припечатав голову Пирсмы к сетке. После такого Джонатан был не в состоянии продолжать, и рефери поспешил прервать добивания победителя.
Один из лучших нокаутов недели точно на счету россиянина Романа Копылова, который во втором раунде финишировал Джоша Фремда ударом в печень. Это один из любимых способов Романа заканчивать поединки, но обычно он нокаутирует соперников по печени ногами — Фремд же согнулся после удара рукой.
Благодаря победе над американцем Роман вышел на серию из четырех побед подряд в UFC. При этом начал путь в этой лиге Копылов с двух поражений кряду. Вероятно, следующим соперником Копылова станет представитель топ-15. Россиянин и сейчас должен был биться не с Фремдом — тот вышел на замену Энтони Эрнандесу, который снялся с поединка из-за травмы.
Претендентская серия Даны Уайта продолжает функционировать и набирать новых звезд, а некоторые из них со временем даже становятся чемпионами. Неизвестно, насколько высок потенциал у Стивена Нгуена (9-1), но после брутальной победы над Каннингемом (10-3) у него будет возможность показать свои скиллы в UFC.
Первый раунд Нгуен полностью забрал, и бой можно было останавливать прямо перед сиреной. Однако рефери Марк Смит дал шанс Каннингему, что оказалось ошибкой. На второй отрезок боец вышел совсем в плохом состоянии. Всю пятиминутку Нгуен избивал Каннингема, и Смиту пришлось останавливать бой в конце, когда Эй Джей уже не был способен защищаться.
Греческого бойца Андреаса Михайлидиса (16-6) российские болельщики помнят по поражению Владимиру Минееву нокаутом в Fight Nights и уничтожению от Рината Фахретдинова в UFC, когда Ринат контролировал грека в партере 13 минут из 15. Также Михайлидис встретил в UFC Алекса Перейру, упав в нокаут от удара коленом.
Но в чешском промоушене OKTAGON дела у Михайлидиса идут лучше. В поединке с датчанином Луисом Глисманном (11-3) грек вышел победителем уже на 33-й секунде. Зацепив соперника боковым, Михайлидис добил оппонента хаммерфистом — вышло очень жестко. В Чехии Андреас участвует в «Гран-при» за миллион долларов — эта победа вывела его в следующую стадию.
В боксе красивых нокаутов в разы меньше, чем в ММА, но и там можно встретить что-то удивительное. В английском Болтоне состоялся бой за пояс BBBofC British в 154 фунтах. В 12-м раунде Сэм Антви (17-2) вырубает Мэйсона Картрайта (19-4-1) и завоевывает пояс.
На турнирах польского промоушена KSW всегда случаются красивые финиши. На прошлой неделе зрелищный нокаут выдал Дамиан Пивоварчик (7-2), который двумя апперкотами подряд вырубил Лукаша Судольского (10-3) в первом раунде. Пивоварчик одержал вторую досрочную победу подряд — хорошая попытка реабилитироваться после поражения за пять секунд от бывшего претендента на пояс Богдана Гнидко.
Еще один мощный нокаут из Польши. На том же турнире KSW 86 кард открывали 24-летний Оскар Щепаняк (5-1) и 26-летний Адриан Гралак (5-2). Вряд ли кто-то ждал от бойцов чего-то выдающегося, но их бой получился круче, чем большинство в тот день.
Когда до конца первого раунда оставалось чуть больше 30 секунд, Щепаняк выбросил левый прямой, после которого соперник упал и уже не поднялся. Рефери оперативно вмешался и не позволил Оскару нанести Гралаку дополнительный урон.