Уничтожение за 7 секунд и дикие финиши из Польши. Топ-10 самых жестких нокаутов недели

Кто и кого избивал за прошедшие семь дней?

Красивых нокаутов не бывает много, но мы собрали только 10 самых крутых. Здесь и невероятный удар по печени от Романа Копылова, и удивительные перформансы из Польши, которые вы, скорее всего, пропустили.

Джейкоб Смит — Брайан Гриннелл

На турнире Fury FC 83 в Оклахоме непобежденный (7-0) Смит сошелся с соперником, который проиграл почти половину из проведенных поединков (12-11). До этого поединка Смит два боя подряд выиграл решением судей, хотя ранее все бои выигрывал в первом раунде. Победой над Гриннеллом он напомнил, что считается опасным нокаутером.

Бой закончился всего за 61 секунду: после нескольких неудавшихся проходов в ноги Джейкоб выдал двойку из правого прямого и левого бокового. Удары не выглядели чересчур тяжелыми, но после них Гриннелл приземлился лицом на канвас. Смит же поставил финальную точку, сделав сальто назад.

Шейн Райт — Хьюстон Ноул

На том же ивенте случился еще более быстрый нокаут. В поединке Шейна Райта (2-2) и Хьюстона Ноула (0-2) все закончилось за семь секунд, причем бой прошел в более тяжелых перчатках и учитывался как любительский. Сразу после того как бойцы сблизились, Райт выбросил левый прямой, а после него — правый. Второй удар получился намного мощнее, и соперник рухнул на канвас.

Адам Мусаев — Фирдавс Бобоков

Этот нокаут на турнире АСА Young Eagles в Ростове тоже получился невероятно оперативным, пусть и продлился на несколько секунд больше, чем предыдущий. Россиянин Адам Мусаев дебютировал в профессионалах против бойца из Таджикистана Фирдавса Бобокова (2-4) и закончил поединок за 10 секунд.

Мусаев подловил соперника на контратаке. Когда Бобоков выбросил оверхенд, дебютант провел апперкот точно в подбородок, благодаря которому уронил таджикского бойца, а затем добил его. Кстати, на этом же турнире еще один необычный финиш выдал почти полный тезка победителя: боец Адам Масаев задушил соперника «багги чоуком».

Девин Смит — Джонатан Пирсма

В главном событии турнира LFA 167 в Нью-Йорке Девин Смит (10-3) быстро расправился с Джонатаном Пирсмой (6-2). Смит однажды пробовал попасть в UFC через претендентскую серию Даны Уайта, но проиграл решением. После такого поединка на него могут снова обратить внимание.

В конце первой минуты Девин пошел вперед, делая обманные движения руками, которые явно смутили соперника. Когда Смит это заметил, он выкинул хай-кик с разворота, припечатав голову Пирсмы к сетке. После такого Джонатан был не в состоянии продолжать, и рефери поспешил прервать добивания победителя.

Роман Копылов — Джош Фремд

Один из лучших нокаутов недели точно на счету россиянина Романа Копылова, который во втором раунде финишировал Джоша Фремда ударом в печень. Это один из любимых способов Романа заканчивать поединки, но обычно он нокаутирует соперников по печени ногами — Фремд же согнулся после удара рукой.

Благодаря победе над американцем Роман вышел на серию из четырех побед подряд в UFC. При этом начал путь в этой лиге Копылов с двух поражений кряду. Вероятно, следующим соперником Копылова станет представитель топ-15. Россиянин и сейчас должен был биться не с Фремдом — тот вышел на замену Энтони Эрнандесу, который снялся с поединка из-за травмы.

Стивен Нгуен — Эй Джей Каннингем

Претендентская серия Даны Уайта продолжает функционировать и набирать новых звезд, а некоторые из них со временем даже становятся чемпионами. Неизвестно, насколько высок потенциал у Стивена Нгуена (9-1), но после брутальной победы над Каннингемом (10-3) у него будет возможность показать свои скиллы в UFC.

Первый раунд Нгуен полностью забрал, и бой можно было останавливать прямо перед сиреной. Однако рефери Марк Смит дал шанс Каннингему, что оказалось ошибкой. На второй отрезок боец вышел совсем в плохом состоянии. Всю пятиминутку Нгуен избивал Каннингема, и Смиту пришлось останавливать бой в конце, когда Эй Джей уже не был способен защищаться.

Андреас Михайлидис — Луис Глисманн

Греческого бойца Андреаса Михайлидиса (16-6) российские болельщики помнят по поражению Владимиру Минееву нокаутом в Fight Nights и уничтожению от Рината Фахретдинова в UFC, когда Ринат контролировал грека в партере 13 минут из 15. Также Михайлидис встретил в UFC Алекса Перейру, упав в нокаут от удара коленом.

Но в чешском промоушене OKTAGON дела у Михайлидиса идут лучше. В поединке с датчанином Луисом Глисманном (11-3) грек вышел победителем уже на 33-й секунде. Зацепив соперника боковым, Михайлидис добил оппонента хаммерфистом — вышло очень жестко. В Чехии Андреас участвует в «Гран-при» за миллион долларов — эта победа вывела его в следующую стадию.

Сэмюэл Антви — Мэйсон Картрайт

В боксе красивых нокаутов в разы меньше, чем в ММА, но и там можно встретить что-то удивительное. В английском Болтоне состоялся бой за пояс BBBofC British в 154 фунтах. В 12-м раунде Сэм Антви (17-2) вырубает Мэйсона Картрайта (19-4-1) и завоевывает пояс.

Дамиан Пивоварчик — Лукаш Судольский

На турнирах польского промоушена KSW всегда случаются красивые финиши. На прошлой неделе зрелищный нокаут выдал Дамиан Пивоварчик (7-2), который двумя апперкотами подряд вырубил Лукаша Судольского (10-3) в первом раунде. Пивоварчик одержал вторую досрочную победу подряд — хорошая попытка реабилитироваться после поражения за пять секунд от бывшего претендента на пояс Богдана Гнидко.

Оскар Щепаняк — Адриан Гралак

Еще один мощный нокаут из Польши. На том же турнире KSW 86 кард открывали 24-летний Оскар Щепаняк (5-1) и 26-летний Адриан Гралак (5-2). Вряд ли кто-то ждал от бойцов чего-то выдающегося, но их бой получился круче, чем большинство в тот день.

Когда до конца первого раунда оставалось чуть больше 30 секунд, Щепаняк выбросил левый прямой, после которого соперник упал и уже не поднялся. Рефери оперативно вмешался и не позволил Оскару нанести Гралаку дополнительный урон.