Аббасов — об убийстве ребенка тренером по самбо: «Это огромная трагедия для Азербайджана»

Шахрияр Аббасов, брат и тренер Наримана Аббасова, высказался о видеозаписи, на которой тренер из Азербайджана убивает ребенка на тренировке.

«Это огромная трагедия для Азербайджана. Смотреть на это очень страшно, ужасное видео. Я думаю, следствие покажет, что его психика не в норме. Не каждый может тренировать детей. Думаю, соответствующие органы и министерства Азербайджана будут работать над тем, чтобы не допускать таких людей до работы с детьми. За последние 10 лет в странах СНГ кто хотел, открыл спортивную секцию. Там тренируют не только взрослых, но и детей. Пришло время, нужно поставить точку в этом вопросе», — цитирует Аббасова Metaratings.ru.

Ранее в сети появилось видео, где бронзовый призер ЧЕ по самбо Мехман Халилов жестоко избил семилетнего мальчика на тренировке. Ребенок был доставлен в детскую больницу, но позже от полученных травм скончался.