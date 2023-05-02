КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
Самбо

Сегодня, 16:35

Аббасов — об убийстве ребенка тренером по самбо: «Это огромная трагедия для Азербайджана»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Шахрияр Аббасов, брат и тренер Наримана Аббасова, высказался о видеозаписи, на которой тренер из Азербайджана убивает ребенка на тренировке.

«Это огромная трагедия для Азербайджана. Смотреть на это очень страшно, ужасное видео. Я думаю, следствие покажет, что его психика не в норме. Не каждый может тренировать детей. Думаю, соответствующие органы и министерства Азербайджана будут работать над тем, чтобы не допускать таких людей до работы с детьми. За последние 10 лет в странах СНГ кто хотел, открыл спортивную секцию. Там тренируют не только взрослых, но и детей. Пришло время, нужно поставить точку в этом вопросе», — цитирует Аббасова Metaratings.ru.

Ранее в сети появилось видео, где бронзовый призер ЧЕ по самбо Мехман Халилов жестоко избил семилетнего мальчика на тренировке. Ребенок был доставлен в детскую больницу, но позже от полученных травм скончался.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/eto-ogromnaya-tragediya-dlya-azerbaidzhana-abbasov-prokommentiroval-ubiistvo-rebenka-trenerom-po-sambo-247876/
Читайте также
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
Стивен Сигал учит россиян драться
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Штырков: «Заключение в тюрьму — недостаточно жестокая мера к тренеру, убившему ребенка на тренировке»