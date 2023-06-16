Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
Самбо

Сегодня, 13:56

Бондарева будет сотрудничать со сборной Новой Зеландии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации самбо Новой Зеландии Сергей Пермитин рассказал, что российская самбистка Елена Бондарева будет работать с новозеландской сборной.

«Мы везем домой три медали с чемпионата Азии и Океании, что является полным восторгом. Австралия и Новая Зеландия сделали историю. На волне этого успеха мы будем продвигать популяризацию самбо в Океании. В июле, после чемпионата страны, определится состав сборной и начнется подготовка к чемпионату мира, который пройдет в Армении. Нам удалось уговорить Елену Бондареву вести нашу сборную в качестве играющего тренера. Елена пятикратная чемпионка мира по самбо, неоднократная чемпионка кубка мира и Европы. Для нас большая честь будет перенять опыт такого спортсмена. Самбо в Новой Зеландии новый вид спорта, и нам бы хотелось раскрыть потенциал наших ребят в этом виде борьбы как в боевом, так и в спортивном разделе. У Елены есть амбиции в поднятии женского самбо в Новой Зеландии. Ей нравится эта история. Может ли Бондарева еще выступить за сборную Новой Зеландии? На данном этапе мы приглашаем Елену с показательными мастер-классами, будем изучать тонкости спортивного самбо, тактику встречи, борьбу в партере. Задача заинтересовать наших борцов выступать по такому новому для них спорту — борьбе самбо», — приводит слова Пермитина «Газета.Ru».

Елена Бондарева является пятикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/16/20679332.shtml
самбо
0
Читайте также
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Стивен Сигал учит россиян драться
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский самбист Руденко поделился эмоциями от победы на Открытом чемпионате Азии и Океании