Бондарева будет сотрудничать со сборной Новой Зеландии

Президент Федерации самбо Новой Зеландии Сергей Пермитин рассказал, что российская самбистка Елена Бондарева будет работать с новозеландской сборной.

«Мы везем домой три медали с чемпионата Азии и Океании, что является полным восторгом. Австралия и Новая Зеландия сделали историю. На волне этого успеха мы будем продвигать популяризацию самбо в Океании. В июле, после чемпионата страны, определится состав сборной и начнется подготовка к чемпионату мира, который пройдет в Армении. Нам удалось уговорить Елену Бондареву вести нашу сборную в качестве играющего тренера. Елена пятикратная чемпионка мира по самбо, неоднократная чемпионка кубка мира и Европы. Для нас большая честь будет перенять опыт такого спортсмена. Самбо в Новой Зеландии новый вид спорта, и нам бы хотелось раскрыть потенциал наших ребят в этом виде борьбы как в боевом, так и в спортивном разделе. У Елены есть амбиции в поднятии женского самбо в Новой Зеландии. Ей нравится эта история. Может ли Бондарева еще выступить за сборную Новой Зеландии? На данном этапе мы приглашаем Елену с показательными мастер-классами, будем изучать тонкости спортивного самбо, тактику встречи, борьбу в партере. Задача заинтересовать наших борцов выступать по такому новому для них спорту — борьбе самбо», — приводит слова Пермитина «Газета.Ru».

Елена Бондарева является пятикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.