Елисеев заявил, что сложная политическая ситуация сплотила европейскую семью самбо

Президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев рассказал, как непростая международная обстановка сказалась на европейской семье самбо.

«Я поначалу думал, что сегодняшняя непростая ситуация может как-то повлиять на членов Европейской федерации самбо. Поэтому, когда меня единогласно поддержали на конгрессе в Нови-Саде в качестве президента нашей организации еще на четыре года, испытал гамму чувств — и удивился, и порадовался, и понял, что горжусь нашей самбистской семьей. Ее все это не разобщило, а наоборот — еще больше консолидировало. Никто не хочет раздрая — люди хотят развивать самбо, поддерживая друг друга в общем деле», — приводит ТАСС слова Елисеева.

С этим комментарием президент Европейской федерации самбо выступил на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 июня.

8 мая Елисеев был переизбран на пост главы организации, которой руководит с 2004 года.