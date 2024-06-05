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Сегодня, 10:28

Елисеев заявил, что сложная политическая ситуация сплотила европейскую семью самбо

Алина Савинова
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Президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев рассказал, как непростая международная обстановка сказалась на европейской семье самбо.

«Я поначалу думал, что сегодняшняя непростая ситуация может как-то повлиять на членов Европейской федерации самбо. Поэтому, когда меня единогласно поддержали на конгрессе в Нови-Саде в качестве президента нашей организации еще на четыре года, испытал гамму чувств — и удивился, и порадовался, и понял, что горжусь нашей самбистской семьей. Ее все это не разобщило, а наоборот — еще больше консолидировало. Никто не хочет раздрая — люди хотят развивать самбо, поддерживая друг друга в общем деле», — приводит ТАСС слова Елисеева.

С этим комментарием президент Европейской федерации самбо выступил на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 июня.

8 мая Елисеев был переизбран на пост главы организации, которой руководит с 2004 года.

Источник: ТАСС
Сергей Елисеев
самбо
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