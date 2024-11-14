Елисеев заявил, что уровень конкуренции в международном самбо повысился после признания МОК

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев рассказал, что признание самбо Международным олимпийским комитетом (МОК) благотворно повлияло на конкуренцию и повысило количество стран-участниц.

«Признание самбо олимпийским видом явно повлияло на развитие нашего вида спорта. Национальным федерациям не хватало финансовых возможностей, сейчас же они получают хорошие бюджеты, что позволяет спортсменам стран выезжать на главные старты. Многие страны делают ставку на самбо, учитывая большие традиции. Уровень конкуренции и количество стран — это следствие признания самбо олимпийским видом», — сказал Елисеев ТАСС.

На чемпионате мира, который завершился в Астане, сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. Российские спортсмены завоевали 16 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Они также стали первыми во всех дисциплинах.

На втором месте в общем зачете оказалась команда Казахстана (3 золота, 5 серебра, 9 бронзы), а на третьем — сборная Белоруссии (3 золота, 2 серебра, 4 бронзы).