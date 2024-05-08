Елисеева переизбрали на пост главы Европейской федерации самбо

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев переизбран на пост главы Европейской федерации самбо.

О решении объявили 8 мая на конгрессе Европейской федерации самбо в Нови-Саде (Сербия).

«Хочу вас всех поблагодарить за поддержку, надеюсь, с новым составом исполкома мы придем к новым вершинам», — приводит слова Елисеева ТАСС.

Елисеев является президентом Европейской федерации самбо с 2004 года. За два года до этого он стал главой Всероссийской федерации самбо.

4-5 апреля в Ереване проходил Кубок мира по самбо. Сборная России выиграла медальный зачет турнира. Российские и белорусские спортсмены выступали на Кубке мира в нейтральном статусе.