Елисеева переизбрали на пост главы Европейской федерации самбо

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Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев переизбран на пост главы Европейской федерации самбо.
О решении объявили 8 мая на конгрессе Европейской федерации самбо в Нови-Саде (Сербия).
«Хочу вас всех поблагодарить за поддержку, надеюсь, с новым составом исполкома мы придем к новым вершинам», — приводит слова Елисеева ТАСС.
Елисеев является президентом Европейской федерации самбо с 2004 года. За два года до этого он стал главой Всероссийской федерации самбо.
4-5 апреля в Ереване проходил Кубок мира по самбо. Сборная России выиграла медальный зачет турнира. Российские и белорусские спортсмены выступали на Кубке мира в нейтральном статусе.