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Сегодня, 21:11

Елисеева переизбрали на пост главы Европейской федерации самбо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев переизбран на пост главы Европейской федерации самбо.

О решении объявили 8 мая на конгрессе Европейской федерации самбо в Нови-Саде (Сербия).

«Хочу вас всех поблагодарить за поддержку, надеюсь, с новым составом исполкома мы придем к новым вершинам», — приводит слова Елисеева ТАСС.

Елисеев является президентом Европейской федерации самбо с 2004 года. За два года до этого он стал главой Всероссийской федерации самбо.

4-5 апреля в Ереване проходил Кубок мира по самбо. Сборная России выиграла медальный зачет турнира. Российские и белорусские спортсмены выступали на Кубке мира в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Сергей Елисеев
самбо
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