Гольцов заявил, что его поражения Молдавскому по самбо ничего не значат в ММА

4 апреля, 22:20
Российский тяжеловес Денис Гольцов прокомментировал два поражения от Валентина Молдавского по боевому самбо.
«Работа в куртке и без куртки — совершенно разные вещи. Когда балльная система и спортсмены на них зациклены — это одно, а когда нужен результат — это другое. Сравнивать эти два вида спорта точно не стоит», — цитирует Гольцова MMA.Metaratings.ru.
Молдавский является двукратным чемпионом России и мира по боевому самбо. Он побеждал Гольцова в полуфинале чемпионата страны в 2018 и 2020 годах.
Гольцов — двукратный чемпион Европы и мира по самбо. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений.