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4 апреля, 22:20

Гольцов заявил, что его поражения Молдавскому по самбо ничего не значат в ММА

Алина Савинова
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Российский тяжеловес Денис Гольцов прокомментировал два поражения от Валентина Молдавского по боевому самбо.

«Работа в куртке и без куртки — совершенно разные вещи. Когда балльная система и спортсмены на них зациклены — это одно, а когда нужен результат — это другое. Сравнивать эти два вида спорта точно не стоит», — цитирует Гольцова MMA.Metaratings.ru.

Молдавский является двукратным чемпионом России и мира по боевому самбо. Он побеждал Гольцова в полуфинале чемпионата страны в 2018 и 2020 годах.

Гольцов — двукратный чемпион Европы и мира по самбо. В ММА на его счету 32 победы и 8 поражений.

Источник: Metaratings.ru
Валентин Молдавский
Денис Гольцов
ММА
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