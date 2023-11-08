Лайшев оценил вклад президента РФ Путина в развитие самбо в России

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поблагодарил президента РФ Владимира Путина за орден Почета.

«Благодаря Владимиру Владимировичу сейчас налаживаются отношения с Китаем. Это очень здорово. Мягкая сила. Будем все задуманное воплощать в жизнь. В шикарном дворце «Самбо-70», который в том году открывал Сергей Собянин, будем справлять 85-летие самбо 16 ноября. Будет большой праздник», — сказал Лайшев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Лайшев награжден «за большие заслуги в развитии и популяризации самбо в Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу».