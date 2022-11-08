Лайшев считает, что отсутствие сборной Украины не отразится на уровне ЧМ по самбо: «Особой погоды не делают»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что сборная Украины пропустит чемпионата мира по самбо.

«На уровне тренеров мы не обсуждаем никакие темы, кроме профессиональных. У нас все нормально. А так, особой погоды сборная Украины не делает в мировом первенстве. Я не думаю, что их отсутствие скажется на уровне чемпионата мира. Единственное, согласен с международной федерацией самбо. Спортсменов жалко, они теряют. А самбо было, есть и будет всегда востребованным. Мы преданы нашему виду спорта, продолжаем его развивать. У всей команды нашей хорошее настроение. Чемпионат Европы провели на высочайшем уровне. Так же проведем и чемпионат мира», — сказал Лайшев «СЭ».

Чемпионат мира по самбо пройдет в Бишкеке с 11 по 13 ноября.