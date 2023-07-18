Международная федерация самбо намерена получать компенсацию от UFC за подписание самбистов

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков сообщил, что организация планирует получать компенсацию от Bellator и UFC за переход в эти лиги самбистов.

«Такие мысли и идеи есть, у нас была создана Лига боевого самбо. Но пока дальше идеи это не пошло. У меня есть мысли, чтобы поговорить с представителями Bellator и UFC. Мы готовим спортсменов, а они уже их берут у нас. Чтобы хотя бы между нами были какие-то юридические соглашения, что мы им передаем спортсменов. И чтобы какая-то компенсация была. Чтобы они выступали как спонсоры или как лоббисты», — приводит ТАСС слова Шестакова.

По словам президента ФИАС, на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе представители UFC могли бы пролоббировать любой вид спорта.

Среди одних из самых известных бывших самбистов, которые выступали в смешанных единоборствах, — Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.