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Сегодня, 18:10

Победительница Кубка мира по самбо ушла из жизни в возрасте 33 лет

Камила Абдурахманова
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Мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо Ольга Баранова умерла на 34-м году жизни, сообщает Тверская Федерация дзюдо.

«Сегодня тверское дзюдо понесло невосполнимую потерю. Скоропостижно ушла из жизни уроженка города Торжка, известная дзюдоистка, талантливая спортсменка Ольга Баранова. За годы своей деятельности Ольга оставила неизгладимый след в истории тверского спорта», — говорится в заявлении.

Ольга добилась значительных успехов в национальных первенствах по дзюдо и самбо. Она неоднократно получала награды, а затем смогла проявить себя и на взрослом уровне. В течение восьми лет она была частью сборных команд России. Дважды занимала призовые места на чемпионатах России по самбо: в 2013 году получила серебро, а в 2015 — бронзу.

В 2014 году она завоевала золотую медаль на Кубке России по дзюдо в весовой категории до 70 кг и одержала победу в финальном этапе Кубка мира по самбо в болгарском Бургасе в категории до 68 кг. Выполнив норматив, Ольга получила звание мастера спорта международного класса.

Источник: Тверская федерация дзюдо
Дзюдо
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