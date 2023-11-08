Путин наградил орденом главу Всероссийской федерации самбо Сергея Елисеева

Президент РФ Владимир Путин наградил президента Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергея Елисеева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в развитии и популяризации самбо в Российский Федерации, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Елисеева Сергея», — говорится в документе.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден заместитель министра спорта России Игорь Сидоркевич. Орденом Александра Невского награжден вице-президент ВФС Владимир Горшуков, орденом Почета — президент центра спорта и образования «Самбо-70», первый вице-президент ВФС Ренат Лайшев, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — вице-президент ВФС Рудольф Бабоян.