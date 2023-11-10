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Сегодня, 17:40

Россиянин Хертек завоевал золото чемпионата мира по самбо

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский самбист Саян Хертек взял золото на чемпионате мира по самбо в весовой категории до 58 кг.

В финале он победил грузина Вахтанга Чидрашвили. Поединок завершился досрочной. Для 36-летнего Хертека эта победа стала третьей на чемпионатах мира.

В первый день чемпионата мира золотые медали также выиграли россияне Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Владимир Леонтьев (до 64 кг) и Загид Гайдаров (боевое самбо, до 79 кг). Серебряную медаль завоевал Абдулхалим Джаватханов (боевое самбо, до 98 кг), бронзовую — Светлана Уварова (до 59 кг), победившая украинку Софию Бординских.

Турнир в 2023 году проходит в Ереване с 10 по 12 ноября.

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Чемпионат мира по самбо 2024 года состоится в Астане