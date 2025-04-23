Российские самбисты завоевали 6 золотых и 1 серебряную медаль в первый день чемпионата Европы

Российские самбисты завоевали 7 медалей в первый день чемпионата Европы, который проходит в Лимасоле (Кипр).

В боевом самбо чемпионами стали Алдар Намсараев (весовая категория до 58 кг), Рустам Талдиев (до 71 кг) и Михаил Мохнаткин (свыше 98 кг). В спортивном самбо золото у Дениса Калинина (до 79 кг) и Антона Коновалова (до 98 кг). У женщин чемпионкой стала Дарья Кузьмина (до 59 кг), а София Емелюкова стала серебряным призером (до 50 кг).

Чемпионат Европы по самбо будет проходить в Лимасоле до 27 апреля.