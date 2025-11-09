Видео
9 ноября, 23:59

Российские самбисты завоевали восемь золотых медалей в заключительный день чемпионата мира

Алина Савинова

В Бишкеке (Кыргызстан) в воскресенье, 9 ноября, завершился чемпионат мира по самбо.

В последний день соревнований российские спортсмены выиграли восемь золотых медалей.

В дисциплине «спортивное самбо» на высшую ступень подиума поднялись Сергей Кузнецов (до 98 кг), Рамед Гукев (до 79 кг), Анастасия Хомячкова (до 80 кг) и Татьяна Шуянова (до 59 кг).

В боевом самбо победы одержали Михаил Кашурников (свыше 98 кг), Анжела Гаспарян (свыше 80 кг), София Истомина (до 65 кг) и Валерия Тепышева (до 50 кг).

По итогам чемпионата сборная России завоевала 21 золотую, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

2

  • Вадим Кузнецов

    сами с собой соревнуются)) подвег.. ура...

    10.11.2025

  • Мику

    Достойно выступили пацаны. Спасибо Гордимся

    10.11.2025

    самбо
    Самбо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
