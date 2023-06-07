Российский самбист Руденко поделился эмоциями от победы на Открытом чемпионате Азии и Океании

Российский самбист Виктор Руденко поделился впечатлениями от победы на Открытом чемпионате Азии и Океании.

«Во-первых, я хочу поблагодарить ФИАС за то, что допустили побороться на международном турнире. Не скажу, что победа была ожидаема, но я готовился, чтобы занять первое место. Будем дальше стараться, трудиться и зарабатывать достойные медали. Все сегодня было под контролем, соперники тоже на меня настраивались, они знают меня как бойца. Не могу сказать, что было легко, но все было под контролем», — цитирует Руденко «Газета.Ru».

Россиянин стал победителем Открытого чемпионата Азии и Океании в весе до 79 килограмм в классе SVI-1 (тотально слепые). В решающей схватке он одолел Шохруха Назарова из Таджикистана.