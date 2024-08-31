Рой Джонс — о возможной разминке по самбо с Путиным: «Он бы меня прикончил»

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер американского происхождения Рой Джонс в ходе мероприятия «Ночь Московского спорта» ответил на вопрос о возможной разминке по самбо с президентом России Владимиром Путиным.

— Наш президент Владимир Путин любит самбо. Хотели бы с ним провести разминку, как с Дзюбой?

— Он бы меня прикончил, конечно же. Но я бы очень постарался.

— Больше тридцати секунд продержался?

— Меньше.

55-летний Джонс получил российское гражданство в 2015 году. Также спортсмен известен как актер и музыкант.