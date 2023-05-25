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Сегодня, 15:38

Самбисты Белоруссии и Армении примут участие в Кубке президента РФ в Москве

Алина Савинова
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Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что в 15-м Кубке президента РФ в Москве будут участвовать сильнейшие самбисты России, Белоруссии и Армении.

«В соревнованиях будут участвовать все сильнейшие самбисты страны, которые уже дали подтверждение на свое участие. Приедут в Москву и наши основные конкуренты — самбисты Белоруссии и Армении», — приводит ТАСС слова Елисеева.

Также президент Всероссийской федерации самбо рассказал, что в рамках турнира пройдет презентация нового фильма «Легенда о самбо», снятого к 85-летию отечественного вида спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/17841701
Сергей Елисеев
самбо
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