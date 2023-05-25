Самбисты Белоруссии и Армении примут участие в Кубке президента РФ в Москве

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что в 15-м Кубке президента РФ в Москве будут участвовать сильнейшие самбисты России, Белоруссии и Армении.

«В соревнованиях будут участвовать все сильнейшие самбисты страны, которые уже дали подтверждение на свое участие. Приедут в Москву и наши основные конкуренты — самбисты Белоруссии и Армении», — приводит ТАСС слова Елисеева.

Также президент Всероссийской федерации самбо рассказал, что в рамках турнира пройдет презентация нового фильма «Легенда о самбо», снятого к 85-летию отечественного вида спорта.